Derbys sollen Lafferde durch Saison tragen

Die Stimmung innerhalb des Lafferder Kaders ist grandios. Nach einem stockenden Start in die Vorbereitung auf die anstehende Saison, kamen die Blau-Weißen in den vergangenen drei Testspielen immer mehr in Fahrt. Gegen Vordorf (3:3), Woltorf (2:0) und Germania Bleckenstedt (2:1) setzte es keine einzige Pleite – die Mannschaft scheint bereit für den ernsten Teil der Saison.

Nur gegen Peiner Mannschaften zu spielen sehen einige Trainer als großen Nachteil und als nervig an. Nicht aber die Teutonen, die darin sogar ihren Vorteil sehen. „Die gesamte Saison über werden wir immer wieder viele Zuschauer begrüßen dürfen – Derbys sind schließlich viel emotionaler und spannender als Duelle gegen Teams aus Braunschweig“, sagt Lafferdes Trainer Oliver Hilger. Ein weiterer Vorteil für die Lafferder sei, dass es in den Peiner Duellen keinen echten Favoriten geben wird: Die Derbys haben schließlich immer ihre eigene Dynamik. Doch eigentlich lief es für den SVT in der vergangenen Saison nicht immer rund, wenn es gegen Peiner Teams ging. Nur drei der vergangenen acht Duelle gegen kreisinterne Konkurrenten konnte Blau-Weiß gewinnen. Damit soll nun Schluss sein, schließlich wurde der Kader etwas erweitert, ohne wichtige Spieler zu verlieren. „Die Jungs haben in den Testspielen gezeigt, wie gut sie wirklich sind und zu was sie im Stande sind“, berichtet Hilger über die erfolgreiche Vorbereitung, die den Grundstein für das Erreichen des dritten Tabellenplatz legen soll. Das ist nämlich das Ziel für die Teutonen, was gleichbedeutend mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde ist. „Wichtig wird sein, wie wir aus den Startlöchern kommen. Wir haben natürlich nur zehn Spiele, um unsere vorläufigen Ziele zu erreichen“, so der Lafferder Trainer.

Im Pokal sieht man sich dem Landesligisten Vahdet Salzgitter gegenüber, in der Liga geht es dann gegen den VfB Peine, den TSV Wendezelle und Viktoria Woltwiesche. „Spätestens nach dem Spiel gegen Woltwiesche wird klar sein, ob wir nach oben schielen können, oder uns nach unten orientieren müssen“, sagt Hilger. Die Qualität um in diesen schweren Duellen zu bestehen, habe seine Mannschaft allemal. Die neuen und jungen Spieler sind allesamt wissbegierig und lernen nie genug. Die älteren Mitspieler lenken die Geschehen in der Mannschaft und geben den Ton auf dem Platz an. „Wir haben eine gesunde Mischung, die uns in Kombination mit den Derbys durch die Saison tragen kann.“ Zudem sei die Geschlossenheit ein wichtiger Faktor für die Teutonen, was auch der Test gegen den TSV Vordorf zeigte. Dort lagen die Lafferder mit 1:2 zurück und konnten am Ende noch ein 3:3 rausholen – eine Willensleistung, die es auch in dem ein oder andern Duell in der Liga geben wird. „Unterm Strich wollen wir jedes Spiel gewinnen und uns nach den zehn Spielen keine Sorgen machen müssen, ob wir in der kommenden Saison noch in der Bezirksliga antreten dürfen, oder doch wieder in die Kreisliga müssen.“

