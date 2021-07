Viele Chancen, keine Tore: Oberg gegen Vöhrum endet 0:0

Oberg. Alle Möglichkeiten der beiden Mannschaften landen in den Armen der Torhüter, an der Latte oder neben dem Kasten.

Das Fußball-Testspiel des TuS Fortuna Oberg gegen Arminia Vöhrum konnte schon dem Anpfiff keinen klaren Favoriten ausmachen. Auf dem Papier stehen die Vöhrumer eine Liga höher, jedoch hat Oberg seit einiger Zeit auch die Ansprüche und das Talent dort zu spielen. Nach 90 Minuten konnte demnach kein Sieger in diesem Spiel ermittelt werden.

Fortuna Oberg – Arminia Vöhrum 0:0 (0:0). Tore: Fehlanzeige.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kurz vor Beginn sah es noch nach schweren Regenschauern aus, doch mit ein Einlauf der beiden Mannschaften, zu dem Lied Hells Bells, war dies auch verflogen. Die gut 100 Zuschauer hatten eine Vorfreude auf das Spiel entwickelt, die zum Greifen nahe war. Den Start verschliefen die Gäste allerdings ein wenig und sahen sich immer wieder dem guten Aufbau- und Passspiel des Peiner Kreisligisten entgegen. Besonders das gefällige Spiel in der eigenen Offensive machte Oberg stark.

„Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt und die ersten zehn Minuten verschlafen. Das hätten wir besser machen müssen“, sagt Vöhrums Trainer Nils Könnecker dazu. Nach 12 Minuten meldete sich auch der Bezirksligist im Spiel an. Mit einem Schuss aus der zweiten Reihe ließ Lucas-Julius Lange die Oberger Latte wackeln. Im Anschluss trudelte die Partie bis zur Halbzeit, in einem müden Sommerkick ohne nennenswerte Torraumszenen, aus. „Wir haben uns gegenseitig die Räume weggenommen und so das Spielen schwer gemacht“, analysierte Könnecker das Geschehen. Lediglich die Hausherren konnten kurz vor dem Pausenpfiff eine Riesenchance herausspielen. Nach einer von Leonid Grigorjan ging der Abschluss von Roma Rotmann jedoch neben den Vöhrumer Kasten.

Nach Wiederanpfiff bot sich allerdings ein fußballerischer Leckerbissen für die angereisten Zuschauer. Beide Mannschaften wurden sichtbar von ihren Trainern auf den zweiten Durchgang eingeschworen und wollten unbedingt den Sieg einfahren. Den Anfang machte ein dicker Wackler von Vöhrums Johannes Weihe, der die Position des eigenen Keepers falsch einschätzte und den Ball nur knapp am eigenen Tor vorbei passte. Anschließend entwickelte Oberg eine Druckphase, die durch eine Chance von Dogay Kilig, die ebenfalls nicht den Weg ins Tor fand, eingeleitet wurde. „Wir hatten bei einigen Chancen der Oberger sehr viel Glück und einen sehr guten Torhüter auf unserer Seite“, so der Vöhrumer Trainer. Immer wieder fischte Vöhrums Yannick Walther die Schüsse der Hausherren weg und verhinderte so den Rückstand. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten vergab Torben Jansen die wohl größte Möglichkeit des Spiels. Nach einem feinen Rotmann-Anspiel umkurvte er den Gästekeeper und hatte nur das leere Tor vor sich und schob den Ball daneben. Auch Rotmann fand immer wieder den Meister in Walther, als er in der Schlussphase mit einem Heber an dem Vöhrumer scheiterte.

Als sich scheinbar beide Mannschaften auf das 0:0 geeinigt hatten, ertönte nach einem handelsüblichen Zweikampf die Pfeife des Schiedsrichters: Elfmeter für Vöhrum. Doch auch dieser fand nicht den Weg ins Tor, da Anton Birjukov die Ecke ahnte und abtauchte. „Danach haben wir in der Abwehr keinen guten Job gemacht und sind immer wieder in gefährliche Zwei gegen Vier-Situationen gelaufen. Zum Glück konnte Oberg die vielen Chancen nicht nutzen.“

Nach einem spektakulären und chancenreichen zweiten Durchgang fehlten lediglich die Treffer – das Ergebnis ist besonders für Vöhrum schmeichelhaft. „Wir sehen den Test als kleine konditionelle Einheit an. Außerdem wurde deutlich, dass uns die taktische Diszipliniertheit in machen Situationen noch fehlt“, sagt Könnecker abschließend. Bis Mitte August habe man, laut des Übungsleiters, allerdings noch sehr viel Zeit und werde diese Mankos bis zum Liga- und Pokalstart abgestellt haben.

Weitere Ergebnisse der Fußball-Testspiele am Wochenende mit Peiner Beteiligung.

Bezirk:

VfB Peine – SV Fümmelse 7:0

Arminia Vechelde – SV Osterwieck 9:0

TSV Vordorf – Teutonia Gr. Lafferde 3:3

Fortuna Oberg – Arminia Vöhrum 0:0

Kreis:

TSV Wipshausen II – Meerdorf II 6:3

Wacker Wense – SV Schmedenstedt 1:1

MTV Wedtlenstedt – Wendezelle III 7:2

Pfeil Broistedt – TuS Bodenteich 1:8

TSV Sonnenberg – TSV Denstorf 4:3

SV Neubrück – TV VJ Abbensen 5:7

TSV Dungelbeck II – Wacker Wense 3:6

Bültener SC II – Adler Handorf II 0:10

SSV Stederdorf II – Plockhorst II 2:2

Vorwärts Peine – SC United 0:5

Arminia Vöhrum II – TSV Eixe II 2:3

TSV Schwicheldt – TSV Edemissen 6:0

TSV Dungelbeck – Adler Handorf 1:4

TSV Münstedt – Viktoria Ölsburg 1:2

SV Lengede II – Teutonia Gr. Lafferde II 3:1

TV Klein Ilsede – SV Schmedenstedt 2:0

Anker Gadenstedt – SV Lengede III 0:5

Aus unterschiedlichen Gründen wurden die Spiele des SV Viktoria Woltwiesche, des SV Lengede und des TSV Wendezelle abgesagt. Ob und wann eine Wiederholung der Spiele stattfinden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Nachberichte zu anderen Spielen folgen demnächst.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de