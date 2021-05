Wendt und Mann gewinnen internes Duell

Ein Beachvolleyballturnier welches den ersten Stand nach monatelanger Pause aufdeckte. Zwei Teams der Vallstedt Vechelde Vikings gingen beim Top-10-Turnier in Osnabrück an den Start – ein Platz unter den ersten Zehn wurde erreicht. Zudem kam es in der zweiten Runde zum direkten Vikings-Duell.

Hauschild/Karpa – Mann/Wendt 2:1 (15:10, 13:15, 15:9).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Auftakt, der kaum schwerer hätte sein können. Oliver Wendt und Julian Mann mussten gegen die Spieler vom Eimsbütteler TV antreten, die im vergangenen Jahr schon bei der Deutschen Meisterschaft mitmachten. Der Start verlief denkbar schlecht. „Ich hatte persönlich große Schwierigkeiten richtig reinzukommen und habe die ersten Punkte verschuldet“, berichtet Wendt selbstkritisch. Auch die Umstellung vom Training mit nur einem Gegenspieler war zunächst schwerer als gedacht. Nach einiger Zeit und einem verlorenen ersten Satz drehten die Vikings auf – der zweite Satz ging an Wendt/Mann. „Den haben wir uns verdient, denn besonders unsere Abwehr und die Blocks haben sehr gut funktioniert“, so Wendt. Im finalen dritten Satz stellten die Gegner taktisch um und spielten des Öfteren auf Mann. Damit kamen die Vikings laut Wendt nicht klar – die genommene Auszeit kam zudem zu spät. „Das Spiel haben wir verdient verloren, aber haben uns dennoch sehr gut verkauft“, analysiert der Teamführer.

Hofschröer/Krogull-Hull – Schultze/Tanger 2:1 (15:8, 21:23, 15:13).

Zum Auftakt ging es für Hendrik Schultze und Martin Tanger gegen einen Unbekannten Gegner. Krogull-Hull konnten sie vor dem Turnier nicht einschätzen. Der erste Satz ging direkt in die Hose. „Wir haben den Satz wirklich verpennt und überhaupt nicht reingefunden“, berichtet Tange. Mit einem 0:1-Rückstand wurden die Fehler in der Satzpause analysiert und abgestellt. Die Annahmen seien nicht optimal, aber auch nicht katastrophal gewesen. „Im Block haben wir einfach zu wenig Zugriff bekommen und zu viele leichte Punkte kassiert“, sagt Tanger. Nach der Satzpause kämpften sich die Vikings ins Duell zurück und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit den Kontrahenten. Dabei hatten Hofschröer und Krogull-Hull bereits einen Matchball, der aber vergeben wurde. „Wir haben uns reingekämpft und in einem von viel Einsatz geprägten Satz gewonnen.“

Der finale dritte Satz liest sich nicht nur knapp, sondern war es auch: Die Vikings starteten mit einer guten Serie in den Abschnitt und gingen in Front. Durch einige Fehler und die individuelle Klasse der Gegner verloren Schultze/Tanger mit 13:15. „Das ist natürlich frustrierend.“

Schultze/Tanger – Mann/Wendt 1:2 (11:15, 15:12, 11:15).

In der Runde der Verlierer trafen die Vikings nun doch noch aufeinander – ein internes Spektakel wurde erwartet. „Spielerisch sind Hendrik und Martin deutlich stärker und das lassen sie auch gerne raushängen. Es sollte ihr Anspruch sein, gegen uns zu gewinne“, berichtet Wendt. Doch er und sein Teampartner Mann starteten besser ins Duell. Die Dominanz aus dem ersten Satz ging dann im zweiten Spielabschnitt verloren. Wendt und Mann machten einige Fehler und verloren den zweiten Satz knapp.

Im dritten Spielabschnitt ging es also um das Weiterkommen. Schultze/Tanger, die als Favoriten in das Duell gingen, stellten um und schlugen mehr Bälle in der Offensive mit Druck. „Das funktionierte auch sehr gut und unsere Gegner hatten ordentlich damit zu kämpfen“, sagt Tanger und fügt hinzu: „Dann kam allerdings die Phase, die uns das Genick gebrochen hat.“ Julian Mann spielte drei Angaben in Folge genau in die Mitte des Feldes. Die Abstimmung stimmte bei der Annahme nicht und Wendt/Mann erhielten leichte Punkte. Zudem schlugen Schultze/Tanger vier Bälle ins Netz. „Ein bitterer Nachmittag für uns. Das hatten wir uns ergebnistechnisch auf jeden Fall anders vorgestellt. Nun wissen wir aber, was wir noch verbessern müssen und hoffen nun, dass wir bald in Wettkampfbedingungen trainieren können“, resümiert Tanger.

Mann/Wendt – Just/Wüst 0:2 (8:15, 9:15).

Abschließend und beflügelt vom vergangenen Sieg ging es für Mann und Wendt gegen ein unbeschriebenes Blatt. „Die Beiden sind Kaderspieler und können daher auch ganz anders trainieren als wir“, so der Vikingsspieler.

Für die beiden müden Vallstedter gab es gegen die Nachwuchstalente nicht viel zu holen. Der erste Satz ging deutlich an Just/Wüst und auch im Zweiten war schnell die Messe gelesen. „Wir hatten wirklich nicht viel zu melden. Das war eine deutliche und verdiente Niederlage. Dennoch sind wir mit unserem Auftritt vollkommen zufrieden – schließlich haben wir gegen einen Finalisten und einen Halbfinalisten verloren. Das Pflichtspiel haben wir ja gewonnen“, stichelt Wendt abschließend gegen die Kollegen. Alles in allem waren die Peiner zufrieden wieder zu spielen und hoffen nun auf mehr.