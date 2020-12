Streaming kommt auch in der Peiner Sportwelt an

Es war die vielleicht größte Neuerung im Peiner Sportjahr 2020: Die Vallstedt-Vechelde-Vikings haben eine neue Lösung zum Schauen der Volleyballspiele entwickelt und ausgearbeitet. Auf der Streamingplattform Twitch bieten die Vikings ihre Heim- und Auswärtsspiele kostenlos für jeden Sportbegeisterten an.

Die Corona-Krise stellt viele Sportmannschaften vor große Probleme und viele Fragezeichen. Punktspiele durften durchgeführt werden, zumeist allerdings ohne Zuschauer. Dadurch fielen einige Einnahmen für die ausrichtenden Vereine weg. „Wir nehmen immer einen obligatorischen Euro und hoffen, dass die Leute dann noch etwas trinken oder essen“, berichtet Vikings-Spieler Chris Koch dazu. Die Teilnahme an der Volleyball-Regionalliga stellt den höchstspielenden Peiner Verein vor hohe Kosten, die normalerweise durch die Spieltagseinnahmen gedeckt werden können. Dafür bietet die Streamingplattform eine Lösung: „Die Zuschauer können den Kanal für

fünf Euro abonnieren und so neue Smileys im Chat freischalten. Außerdem können die Fans Spenden einreichen, wenn ihnen der Stream gefallen hat“, berichtet Koch, der mit seinem Mannschaftskollegen Stefan Saltzmann an der Einrichtung der Funktionen arbeitet.

Das erste Saisonspiel war ein Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des USC Braunschweig. Dort wurde auch erstmals der Stream angeboten. „Wir haben auch schon auf Facebook solche Streams gemacht und schauen in unserer Freizeit auch eine Menge auf Twitch an.“ So war die Idee zur Liveübertragung geboren – und es wurde ein Erfolg. Teilweise über 100 Zuschauer verfolgten das Spiel, welches die Gastgeber mit 3:0 souverän gewannen, und lauschten dabei Kochs Stimme. Er streute immer wieder Fachwissen, aber auch einige witzige Sprüche zu jedem Mannschaftskollegen ein.

Das Ding mit Hannes Wichmann

Bei Twitch gibt es auch eine Chatfunktion, bei der die Zuschauer mit dem Streamer kommunizieren können. Auffällig war während der Liveübertragung, dass einige Accounts immer wieder den Einsatz von Hannes Wichmann forderten. Da fielen Sprüche wie: „Wo bleibt Hannes?“ und „Wir wollen Hannes sehen“. Doch wo kamen diese Menschen her? Dafür gibt es eine ganz leichte Erklärung: „Hannes trainiert eine Jugendmannschaft und hat auf unser Projekt aufmerksam gemacht. Die Jungs haben dann ihre Kenntnisse voll ausgenutzt und im Chat ordentlich Alarm gemacht“, berichtet der Kommentator zu den vielen Nachrichten.

Das Bremen-Spiel

In Bremen sollte der Stream noch professioneller funktionieren. Es gab, bei gleichstarken Zuschauerzahlen, dieses Mal sogar einen Livepunktestand und eine Facecam, in der Koch zu sehen war. Die Vikings holten wieder einen 3:0-Sieg und der Chat brodelte. „Der Zuspruch war wirklich unfassbar gut. Das Schönste ist aber, dass wir uns dabei immer weiterentwickeln können“, sagt der aktuell verletzte Koch dazu. Die Pläne für die Zukunft werden aktuell auch schon geschmiedet: Der Stream soll noch professioneller werden, so dass immer mehr Menschen auf das Unterfangen der höchstspielenden Peiner Mannschaft aufmerksam werden. Es gäbe schließlich keine Zusammenfassungen oder Livestreams für den Regionalligavolleyball. „Beim Fußball gibt es ab der Liga schon Talkshows und TV-Übertragungen auf Sport 1 und Ran“, beschreibt Koch das Leid der Volleyballer. Dort starteten die Vikings nun die Offensive und wollen durch viele Kleinigkeiten auf sich aufmerksam machen. So gibt es im nächsten Livestream selbstgebaute Übergänge zwischen den einzelnen Sequenzen im Spiel und außerdem steht eine komplette Spieltagszusammenfassung am Montag nach dem jeweiligen Wochenende auf dem Planungszettel. „Ich habe viele Kontakte zu den anderen Teams und könnte mir das sehr gut vorstellen.“ Das Zeug dazu hat Koch auf jeden Fall – analysierte er doch schon im Bremen-Spiel mehrfach die Tabelle und die Ergebnisse aus den anderen Hallen.

Aligse fragt Dienste an

Die vielleicht größte Auszeichnung für die stundenlange Arbeit erhielten die Vikings nach dem Bremen-Spiel. „Unsere Freunde aus Aligse haben uns angefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, ein Spiel von deren Damen- und Herrenmannschaft zu streamen. Das war ein echt tolles Gefühl, denn man hat gemerkt, dass unsere Arbeit nicht umsonst war.“ Die Aligse-Teams spielen in der

2. und 3. Bundesliga. Der Stream wäre am folgenden Heimspieltag an den Start gegangen – die Corona-Krise machte dies allerdings unmöglich. „Wir holen dieses Projekt zu 100 Prozent nach“, ist sich der Vikingsspieler sicher. Ob er dann auch am Mikrofon zu hören sein wird, ist noch unsicher. Nach seiner zweiten Knie-OP fällt er in dieser Saison definitiv noch aus. „Meine große Passion ist natürlich das Spiel auf der Platte und ich werde auch dahin zurückkehren. Das wird allerdings noch einige Zeit dauern und solange stehe ich für die Streams zur Verfügung.“

Mit diesem Streamingprozess setzen die Vikings im Landkreis Peine ein großes Zeichen – könnten doch auch bald die Fußball- und Handballvereine ihre Spiele ins Netz senden. Das würde vermutlich eine Menge Geld für Hygiene- und Sicherheitskonzepte einsparen. „Außerdem schaut sich die Jugend gerne im Internet und besonders auf Twitch Dinge an“, sagt Koch.