TNB ruft die nächste Übergangssaison aus: Stederdorf sagt ab

Wie schon im Sommer werden die Tennisspieler aus Peine und Umgebung auch im Winter keine normale Punktspielrunde absolvieren. Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat am Wochenende beschlossen, die Spielzeit als sogenannte Übergangssaison durchzuführen. Grund sind die aktuellen Corona-Verordnungen in Niedersachsen und Bremen.

Demnach wird es keine Auf- und Absteiger in den Spiel- und Altersklassen auf TNB-Ebene geben. Die Tabellenersten können aber – je nach geografischen Gesichtspunkten – in der kommenden Wintersaison zum Auffüllen in die höhere Spielklasse aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung auf der TNB-Homepage. Abmeldungen von Teams können unter diesen besonderen Bedingungen bis zum 20. Dezember kostenfrei durchgeführt werden. Die Meldegebühr wird allerdings nicht erstattet, da die Vorarbeiten durch den TNB bereits geleistet wurden, heißt es auf der Verbands-Homepage. Doppel werden nur gespielt und gewertet, wenn die Verordnungen es erlauben. Der Punktspielstart ist vorerst in den Januar verschoben worden.

Die Abfrage bei den Spielern des SSV Plockhorst läuft aktuell auf Hochtouren. „Ich gehe aber davon aus, dass wir die Mannschaft dennoch melden werden“, sagt der Kapitän Niclas Fischer. Der Reiz, dass ein Aufstieg am Ende der Spielzeit trotzdem möglich sein könnte, ist zu groß. „Man kann quasi nur gewinnen“, so der Plockhorster. Das Ziel der Verbandsklassen-Mannschaft ist auch der Aufstieg in die Verbandsliga. Dass die Doppel wegfallen sei für den SSV kein allzu großes Problem: Die Stärken liegen eher im Einzel. „Das dürfen wir auch im Moment trainieren. Daher kommt uns das irgendwie gelegen.“ Eine endgültige Meldung hängt allerdings auch von den anderen Mannschaften ab. Eine Meldung mit nur zwei weiteren Teams würde sich vermutlich nicht lohnen. „Da ist der Aufwand viel zu hoch, für die paar Spiele, die wir dann absolvieren können“, analysiert Fischer die Situation. Positiv findet Fischer, dass der Rückzug einem Verein keinen finanziellen Schaden bringt – so können Entscheidungen vernünftig ausgearbeitet werden.

Anders gehen die Verantwortlichen des MTV Stederdorf an die Situation heran: „Wir werden mit unserer Herrenmannschaft nicht antreten“, berichtet der Mannschaftsverantwortliche Markus Reetz. Für die Stederdorfer macht es aufgrund des mangelnden Personals und des vermeintlichen Wegfall der Doppelbegegnungen keinen Sinn. „Ich denke auch, dass die Liga im Januar nicht wie geplant starten wird“, gibt Reetz seine Meinung bekannt. Nachrichten von anderen Mannschaften und Spielern aus der Regionsklasse gab es bislang noch nicht. „Ob weitere Vereine noch zurückziehen werden, kann ich nicht sagen“, so Reetz.

Die Herren 40 der Stederdorfer, welche in der Bezirksliga starten sollten, denken allerdings auch schon über einen Rückzug nach. „Die haben auch große Probleme in der Breite des Kaders“, sagt der Kapitän abschließend.