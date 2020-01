Broistedt reist mit der Ersten an – „gibt noch andere Teams“

Zu seinem Abschied als Teutonia-Trainer hatte Groß Lafferdes Olaf Pickhardt im vergangenen Jahr mit seiner Frauenmannschaft noch einmal den Fußball-Kreismeistertitel in der Halle geholt. Wenn der Verein den am Sonntag (ab 10 Uhr) beim Volksbank-BraWo-Cup verteidigen möchte, dann liegt das in den...