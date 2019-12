Jahn will Spitze halten, aber noch nicht in die 3. Liga

Mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben sind die Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine. Denn obwohl sie die Oberliga vor dem letzten Spiel des Jahres deutlich anführen kommt für sie ein Aufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse zumindest in diesem Jahr nicht infrage. Obwohl sie in der...