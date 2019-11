Vor heimischer Kulisse zurück zur Topform

Konstanz ist das Zauberwort, das den Handballern des MTV Groß Lafferde in der aktuellen Verbandsliga-Saison noch so ein wenig fehlt. Vor allem auswärts hapert es noch, wie die Lafferder es erst vor Wochenfrist in Schellerten wieder demonstrierten. Bei der derben 16:28-Niederlage gegen die SG Börde...