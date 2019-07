90 Prozent der Spieler sind echte Stederdorfer

Mit dem zweiten Aufstieg in Serie hat sich der SSV Stederdorf in die Fußball-Kreisliga hineingekämpft. Von Anfang an, war das das Ziel von Trainer Helmut Kaub, für den sein Amt aktuell wie ein Traum erscheint. Denn 90 Prozent seiner Spieler stammen tatsächlich aus Stederdorf, was für ihn ein...