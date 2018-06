Ein Derby am Scheidepunkt

Mit so einem dramatischen Saisonfinale hatten die Fußball-Bezirksligakicker weder beim TSV Wendezelle noch beim FC Pfeil Broistedt gerechnet. Während die Gastgeber am Sonntag um 15 Uhr immerhin schon sportlich gerettet sind, brauchen die Pfeile am vorletzten Spieltag noch jeden Zähler. ...