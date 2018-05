Frank Weisgerber holt Bronze in Spanien

Wenn die Sonne im Kreis Peine schon unermüdlich scheint, dann wird das in Spanien kaum anders sein. Das musste auch Frank Weisgerber von der SpVgg Groß Bülten bemerken. Der nahm an der Senioren-EM im Straßenlauf teil. Mit der Mannschaft in der Altersklasse M40 brachte er die Bronzemedaille mit nach...