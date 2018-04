„Das geht auf keine Kuhhaut!“

„Gemein war nicht das Ergebnis. Gemein war, was wir vorher alles verschossen hatten“, sagte Wendezelles Trainer Thomas Mainka nach der 1:2-Niederlage seiner Bezirksliga-Fußballer in Kralenriede. Er spricht von einer „Vielzahl 100-prozentiger Chancen“. „Das bessere Team an dem Tag hat verloren.“ ...