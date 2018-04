Vallstedter wechseln in den Sand

Die Regionalligasaison der Volleyballer von GW Vallstedt verlief mit dem frühzeitigen Klassenerhalt überaus erfolgreich. Nun treibt es einige Stammspieler von der Halle in den Sand. Hendrik Schultze, Oliver Wendt und Martin Tanger starten an diesem Wochenende in die Beachvolleyballsaison und haben...