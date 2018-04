Sechs Neue für das Landesliga-Team

Noch neun Spiele haben Lengedes Fußballer in der aktuellen Landesliga-Saison, an deren Ende der Klassenerhalt stehen soll, zu bestreiten. Und wenn das gelingt, dann bekommt die Landesliga ein paar neue Gesichter, denn SVL-Coach Dennis Kleinschmidt hat schon ordentlich am Personalkarussel gedreht....