Klare Angelegenheit für Vecheldes Tischtennisspieler

Mit einem 9:1-Triumph über den Dasseler SC beendete Arminia Vechelde die Saison in der Tischtennis-Landesliga. Drei Spiele werden noch folgen, denn die Vechelder müssen in der Relegation ran. Kapitän Josef Rempe hofft dort am 5. Mai auf einen Erfolg, denn: „Wir werden in der kommenden Saison auf...