Ein Dreier sei möglich

Wendezelle. Thomas Erich (links) und der TSV Wendezelle haben derzeit einen guten Lauf in der Fußball-Bezirksliga. Den will das Team von Thomas Mainka auch am morgigen Sonntag (15 Uhr) gegen den MTV Salzdahlum fortsetzen. „Ein Dreier ist auf jeden Fall möglich“, schätzt Mainka die Lage ein. „Aber Salzdahlum ist physisch ebenso stark wie technisch“, hat Mainka am Donnerstagabend im Spiel gegen Vechelde beobachtet. lev/Foto: Henrik Bode