Helmstedt. Der FC Türk Gücü Helmstedt schlägt den FC Eintracht Northeim mit 2:1 und kommt dem rettenden Ufer der Fußball-Landesliga näher.

Nur drei Tage nach der 0:1-Niederlage gegen den TSC Vahdet Braunschweig zeigten sich die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt wieder von ihrer besseren Seite: Gegen den FC Eintracht Northeim feierten die Kreisstädter einen wichtigen 2:1 (0:0)-Arbeitssieg, der sie bis auf drei Punkte ans rettende Ufer rankommen ließ.

Wie bereits in den letzten Spielen trat der FC mit einem Mini-Aufgebot an. Lediglich zwei Spieler nahmen Platz auf der Bank – einer von ihnen, Nizam Altunel, musste bereits nach zehn Minuten für den verletzten Onur Can Ada eingewechselt werden. Trotz des personellen Engpasses zeigten die Hausherren einen guten Auftritt, besonders im läuferischen und kämpferischen Bereich.

Jedoch hatten sie das gleiche Problem, wie unter der Woche gegen Vahdet. „Im letzten Spieldrittel sind wir einfach zu ineffizient“, erklärte Türk Gücüs Trainer Rene Cassel. Da seine Elf aber auch die Gäste vom eigenen Tor fernhielt, ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Helmstedter dann das Glück des Tüchtigen: Omar Ammar zog aus gut 16 Metern einfach mal ab. Der Ball wurde unhaltbar für Northeims Keeper Niklas Durau abgefälscht und landete im Tor – die verdiente Führung (52.). Doch wie so oft ein dieser Saison leistete sich Türk Gücü leichtsinnige Fehler, so auch in Minute 63: Omid Ataie lud die Gäste mit einem fahrlässigen Ball ein, Northeims Ali Ismail besorgte den Ausgleich.

Ammar lässt Türk Gücü spät jubeln

Die Helmstedter ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken, sie wollten die erneute Führung und die drei dringend benötigten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt – und in der Nachspielzeit sollte der Treffer dann auch fallen. Nach einer Flanke drückte Alexis Tounkara den Ball vermeintlich über die Linie, „der Torwart hat den Ball hinter die Linie rausgeholt und der Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen“, berichtete Cassel. Doch sein Team schaltete nicht ab, Omar Ammar war zur Stelle und sorgte für den umjubelten Siegtreffer.

„Der Sieg ist absolut verdient“, freute sich FC-Coach Cassel. „Ich kann meiner Mannschaft nur meinen Respekt aussprechen. Das wir mit diesem Aufgebot so auftreten, ist der Wahnsinn.“

FC: Probodziak – Ince, Krecklow, Rowold, Ataie – Mertens, Tounkara – Kurtoglu, Gönülcan, Ada (10. Altunel, 83.. Friehe) – Amar.

Tore: 1:0 Ammar (52.), 1:1 Ismail (63.), 2:1 Ammar (90.+1).