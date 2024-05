Schöningen. Die Schöninger Reserve unterliegt dem Ligaprimus BSC Acosta mit 1:6 und kann das rettende Ufer nun nicht mehr erreichen.

Sie haben sich rangekämpft und bis zuletzt an den Klassenerhalt geglaubt, doch am Sonntagnachmittag ist die Hoffnung erloschen: Für die Fußballer der FSV Schöningen II ist das Abenteuer Bezirksliga nach einem Jahr wieder vorbei. Nach der 1:6 (0:3)-Niederlage gegen den designierten Meister BSC Acosta kann die Elf von Trainer Christopher Peine das rettende Ufer nicht mehr erreichen.

„Kein schönes Gefühl“

„Nach der Niederlage gegen Rautheim am vergangenen Mittwoch war uns eigentlich klar, dass wir bei diesem harten Restprogramm ein Wunder brauchen würden, um doch noch die Klasse zu halten“, erklärte Peine. „Also konnten wir uns schon ein bisschen darauf einstellen.“ Jedoch stellte er auch klar: „Es ist trotzdem kein schönes Gefühl.“

Im Hinspiel hatten die Elmstädter den BSC noch sensationell mit 2:1 besiegt, doch dieses Mal haben sich die Braunschweiger den Schneid nicht abkaufen lassen. Bereits in der 6. Minute gingen sie nach einem Standard durch Morten Thieleke in Führung, wenig später legten Marley Oktay und Paul Press nach. Die Partie war nach nicht einmal einer halben Stunde beim Stand von 0:3 bereits entschieden. „Es ist sehr ärgerlich, weil wir selbst hätten in Führung gehen können“, meinte Peine. „Wir haben danach versucht, uns gegenzustemmen, aber es hat einfach nicht gereicht.“

Auch nach dem Seitenwechsel hatte die FSV-Reserve dem Ligaprimus nicht viel entgegenzusetzen, nach etwas mehr als einer gespielten Stunde führten die Gäste mit 6:0. Mehr als etwas Ergebniskosmetik war der 16. Saisontreffer von Christopher Münch anschließend nicht.

Diese Niederlage sei für Peine nicht ausschlaggebend für den Abstieg gewesen, „sondern die Duelle gegen die direkten Konkurrenten“, so der Schöninger Coach. „Da haben wir einfach viel zu viel liegengelassen.“

Tore: 0:1 Thieleke (6.), 0:2 Oktay (8.), 0:3 Preß (25.), 0:4 Oktay (49.), 0:5, 0:6 Neudorf (50., 64.), 1:6 Münch (70.).