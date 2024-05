Frellstedt. Das U15-Radpolo-Duo der RSV Frellstedt belegt im Halbfinale den dritten Rang. Ein weiteres RSV-Team verpasst nur knapp die Qualifikation.

Mit gleich drei U15-Teams war die RSV Frellstedt im Halbfinale zur deutschen Meisterschaft im Radpolo vertreten. Einem dieser drei Duos gelang der große Coup, die Qualifikation für die Endrunde, einem weiteren RSV-Team fehlte am Ende nur ein Pünktchen.

Gruppe 1

Das Halbfinale wurde in zwei Gruppen ausgespielt, Lene Pissarczyk und Johanna Volkmann (RSV Frellstedt I) mussten nach Reideburg reisen, wo sie auf die Teams vom RV Gärtringen II, RSV Jänkendorf I, RVS Obernfeld I und II sowie des Reideburger SV I und II trafen.

„Da Johanna noch nicht so lange beim Radpolo dabei ist und beide auch erst seit einem Jahr zusammenspielen, hatten sie lediglich Außenseiterchancen“, ordnete RSV-Trainerin Petra Piecha die Ausgangslage ein. Im Auftaktspiel gegen Reideburg II hatten beide zunächst noch mit ihrer Aufregung zu kämpfen und verloren knapp mit 1:2. Gegen den Gruppenfavoriten Jänkendorf waren die jungen Frellstedterinnen danach chancenlos (3:7).

Danach aber steigerten sich Lene Pissarczyk und Johanna Volkmann von Spiel zu Spiel. Sie setzten sich erstmals gegen Obernfeld I durch (1:0), rangen Reideburg I ein 2:2-Unentschieden ab und ließen dann zwei weitere Siege gegen Obernfeld II (2:0) und Gärtringen II (5:1) folgen. So brachte es das Frellstedter Duo auf 10 Punkte – „eine super Leistung“, freute sich Piecha.

Fast hätte es sogar noch zum dritten Platz gereicht, doch in der letzten Aktion des Spiels verpasste Obernfeld I den Ausgleichstreffer zum 2:2 gegen Reideburg I, der das Weiterkommen der Frellstedterinnen bedeutet hätte.

Gruppe 2

In Halbfinalgruppe 2 gingen Catharina Dießelhorst und Melina Eickhoff (Frellstedt II) sowie Rieke Hanssen und Luisa Knigge (Frellstedt III) mit Heimvorteil in der Süpplinger Schulturnhalle an den Start. Sie trafen auf den RV Gärtringen I sowie den RC Lostau I, II und IV.

Frellstedt II war als Nachrücker für die zurückgezogene Mannschaft des RV Halle ins Feld gerutscht und nutzte das Halbfinale als Training. „Sie hatten in dieser Kombination noch nie zusammengespielt, aber Catharina und Melina haben ihre Sache richtig gut gemacht und viele gute Ansätze gezeigt“, fand die Frellstedter Trainerin. Mit dem 2:2 gegen Lostau II gelang ihnen sogar ein Achtungserfolg.

Luisa Knigge und Rieke Hanssen, beide eigentlich noch U13-Spielerinnen, bewiesen derweil, dass auch im Radpolo solche Turniere eigenen Gesetzen unterliegen. Sie gewannen zunächst das vereinsinterne Duell mit 4:2 und hielten danach gegen die Topfavoriten dieser Gruppe, Lostau I (2:4) und II (1:3), lange Zeit sehr gut mit. „Zur Pause hatte es noch 2:2 und 1:1 gestanden, das war schon beeindruckend“, hob Piecha hervor.

Zwischendurch hatten sich die jungen Frellstedterinnen mit einem klaren 8:1-Erfolg über Gärtringen schon in die Position gebracht, einen der drei Finalplätze zu ergattern. Mit dem 5:1-Erfolg über Lostau IV machten sie die Qualifikation für die DM-Endrunde am nächsten Wochenende dann perfekt.