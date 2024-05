Helmstedt. „Improvement“ vom TK Fichte Helmstedt holt sich den dritten Tagessieg in Serie. Schöningens „Scope“ folgt dahinter auf Rang 2.

Während die heimischen Oberliga-Formationen im Jazz und Modern/Contemporary am vergangenen Wochenende eine Auszeit bekamen, waren die Verbandsliga- sowie Jugend- und Kinderteams erneut gefordert. Dabei gelang es „Improvement“, der Verbandsliga-Formation des TK Fichte Helmstedt, in Cottbus den dritten Tagessieg in Folge zu holen.

Verbandsliga

Nach zwei überzeugenden Auftritten in Hamburg und Schöningen wollte „Improvement“ erneut nach der Krone greifen und im Rennen um die Meisterschaft in der Pole Position bleiben. Die Schützlinge von Trainerin Heike Langenheim riefen in Cottbus erneut ihr volles Potenzial ab und sicherten sich so mit einer Wertung von 1-1-4-5-2 den ersten Rang.

Einen schwierigen Start in den Wettkampftag erwischte derweil „Scope“ vom TC Schöningen. In der Stellprobe gab es einige Probleme, und auch in der Vorrunde zeigten sich die Elmstädterinnen nicht in Topform, dennoch reichte es zum Einzug ins Große Finale. „Es war den Mädels anzumerken, dass sie die letzten drei Wochen keine Zeit zum Regenerieren hatten“, erklärte Trainerin Sabrina Ohnesorge.

„Jetzt muss eine Schippe drauf“, forderte Ohnesorge vor dem Finale von ihren Tänzerinnen – und diese lieferten ab. Die Fehler aus der Vorrunde wurden nun vermieden, die Abläufe waren insgesamt sauberer. Wie bei den beiden ersten Wettkämpfen landeten die Schöningerinnen knapp hinter „Improvement“ auf dem zweiten Platz. „Traurig sind wir aber absolut nicht. Ganz im Gegenteil – wir freuen uns so sehr, alle drei Turniere in Folge mit Platz 2 abgeschlossen zu haben. Jetzt können wir etwas durchatmen und neue Kräfte sammeln“, berichtete TC-Tänzerin Antonia Schrader.

Jugend-Verbandsliga

Mit „Conviction“ und „Jeunesse“ (beide TC Schöningen) sowie „Faible“ waren drei heimische Nachwuchsteams in Cottbus am Start. Nach guter Vorrunde schafften es die beiden Schöninger Formationen ins Große Finale. „Conviction“ sicherte sich letztendlich einen guten vierten Platz, „Jeunesse“ folgte direkt dahinter auf Rang 5. Die Helmstedterinnen „Faible“ traten nach einer ordentlichen Vorrunde im Kleinen Finale an und landeten auf einem geteilten achten Platz.

Kinderliga

Mit ganz viel Spaß bei der Sache war „Bisou“ vom TC Schöningen dabei gewesen. Die jüngsten Tänzerinnen zeigten einen engagierten Auftritt, der ihnen am Ende den achten Platz einbrachte. „Es ist schade, dass die harte Arbeit der Mädels nicht mit dem Einzug ins Große Finale belohnt wird, dennoch bin ich super stolz auf die gezeigten Leistungen”, resümierte Trainerin Lea-Kim Schulze.