Helmstedt. Der Tabellenführer aus Helmstedt reist nach Essenrode. Der FC Türk Gücü II verpasst nach 3:1-Führung wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Der FC Schunter nutzte das für den Helmstedter SV spielfreie Wochenende, um sich wieder bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heranzuschieben. Am Tabellenende verspielte Türk Gücü Helmstedt II zwar eine 3:1-Führung, verließ durch das 3:3-Remis aber den letzten Platz.

SV Lauingen Bornum II – FC Schunter 0:7 (0:5). Tore: 0:1 Koulibaly (11.), 0:2 Schönfelder (22.), 0:3 Sandmann (32.), 0:4 Schönfelder (42.), 0:5 Koulibaly (45.), 0:6 Claus (57.), 0:7 Busch (82./Elfmeter). Rote Karte: Schunter (73.).

Nach dem 0:7 gegen den Helmstedter SV am Mittwoch setzte es nun auch gegen den Tabellenzweiten eine 0:7-Packung. „Gegen den HSV haben wir lange Zeit sogar gut verteidigt, heute haben wir aber absolut keine Sonne gesehen“, bilanzierte Lauingen Bornums Spielertrainer Michael Lumpe. „Schunter war wirklich stark, allerdings war ich auch enttäuscht von unserem Auftritt.“

TSV Danndorf – SG Sundern 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Von Cramer (1.), 1:1 Jannik Fischer (19.), 2:1 Heiser (45.), 3:1, 4:1 Jannik Fischer (46., 72.). Rote Karte: Sundern (45.+3).

„Wir haben 89 Minuten gut und sehr kontrolliert gespielt“, urteilte Danndorfs Spielertrainer Felix Dörfler. Nur in der ersten Minute sei seine Elf noch nicht richtig da gewesen. „Nach einem blöden Foul im Mittelfeld haben wir beim folgenden Freistoß nicht gut verteidigt“, sagte Dörfler zum frühen Gegentor. Danach aber habe der TSV Ball und Gegner geschickt laufen lassen und die Partie verdient gedreht.

TuS Essenrode – TSV Germania Helmstedt 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Rother (45.+1), 1:1 Dürkop (51.), 2:1 V. Osumek (62.), 3:1 Dürkop (90.+2).

Auf und neben dem Platz sei es recht hitzig zugegangen, erklärte TuS-Coach Stefan Korngiebel. „Beide Teams waren griffig, wir hatten aber schon im ersten Durchgang wesentlich mehr Chancen und hätten deutlich führen müssen.“ Unter anderem vergaben die Essenroder einen Strafstoß. „Wir haben aber Charakter gezeigt, das Spiel umgebogen und verdient gewonnen, weil wir insgesamt mehr investiert haben“, fand Korngiebel.

Türk Gücü Helmstedt II – FC Nordkreis 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Ellrich (27.), 1:1 Ibishi (40.), 2:1, 3:1 Syuleyman (55., 58.), 3:2 Bischoff (83.), 3:3 Ellrich (89.). Gelb-Rot: Nordkreis (90.+5).

Wie schon beim 1:1 vor anderthalb Wochen in Schöningen war Türk Gücü II dicht dran am ersten Sieg des Jahres und dem Befreiungsschlag im Tabellenkeller. „Wir hätten den Sieg verdient gehabt, hatten nach dem 3:1 noch eine Riesenchance. Aber unsere Fitness ist ein Problem. Etwa ab der 70. Minute gehen uns die Kräfte aus – und dann kassieren wir eben in der Schlussphase zwei zu einfachere Gegentore“, ärgerte sich Besim Ibishi, der Spielertrainer der Helmstedter.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – SG Esbeck/TVB Schöningen 7:0 (5:0). Tore: 1:0 Schröder (10.), 2:0 Schwesig (18.), 3:0, 4:0 Ebeling (38., 41.), 5:0 Schröder (45.), 6:0 Scholz (50.), 7:0 Thoß (69.).

Die Esbecker gehen personell auf dem Zahnfleisch. Zehn Spieler fallen aktuell aufgrund schwerwiegender Verletzungen aus, allein drei aufgrund eines Kreuzbandrisses. Mit letztem Aufgebot ohne Auswechselspieler hatten die Gäste in Königslutter keine Chance.

Auf den Helmstedter SV wartet die nächste hohe Hürde

TuS Essenrode – Helmstedter SV (15 Uhr). Nach nunmehr 22 von 24 möglichen Punkten aus den letzten acht Spielen wollen die Essenroder auch den Spitzenreiter ärgern. „Wir wollen unsere Serie aufrechterhalten, müssen aber schauen, wie es personell aussieht“, erklärt TuS-Coach Stefan Korngiebel, der auf Anleihen aus der „Zweiten“ angewiesen ist.

TSV Danndorf – TSV Germania Helmstedt (15 Uhr). Das Hinspiel verloren die Danndorfer mit 1:4, die Helmstedter seien „da wirklich bockstark“ gewesen, blickt Spielertrainer Felix Dörfler zurück. Auch wenn der TSV Germania zuletzt – auch aufgrund personeller Ausfälle – aus dem Tritt geraten ist, „werden wir ihn nicht unterschätzen. Gegen Frellstedt ist es uns nicht gelungen, wir wollen aber ansonsten gegen keinen Gegner zweimal in dieser Saison verlieren“, nennt Dörfler das Ziel.

SV Lauingen Bornum II – FC Türk Gücü Helmstedt II (15 Uhr, in Bornum). „Es kann nur besser werden“, sagte Michael Lumpe, Spielertrainer der SV, nach dem 0:7 gegen Schunter. „Wir haben nichts zu verlieren, sind in einer guten Position. Türk Gücü dagegen muss punkten, das könnte uns entgegenkommen.“ Helmstedts Spielertrainer Besim Ibishi fordert derweil „auch mal eine über 90 Minuten konstante Leistung. Wir werden auf Sieg spielen, für uns zählt jeder Punkt.“ Zudem hofft er, dass „auch das Spielglück endlich mal auf unserer Seite ist“.

Außerdem spielen:

MTV Frellstedt – FC Nordkreis (13 Uhr), SG Sundern – SG Esbeck/TVB Schöningen (15 Uhr, in Glentorf), FC Vatan Spor Königslutter – FC Schunter (15 Uhr).