Das erste Highlight des Jahres im Turnkreis Helmstedt fand nun in der Sporthalle am Rosinenweg in Lehre statt: Der Turnkreis-Vorsitzende Horst Sievers konnte sich nicht nur über eine Rekordbeteiligung an der Kreismeisterschaft im Gerätturnen freuen, sondern auch über die erstmalige Teilnahme zweier Vereine.

Neben dem Helmstedter SV, TSV Germania Helmstedt, SV Brunsrode und VfL Lehre waren zum ersten Mal auch der MTV Schöningen sowie der TK Fichte Helmstedt vertreten. 58 Turnerinnen und 7 Turner präsentierten in Lehre ihr Können – nie zuvor hatten sich so viele Aktive an den Kreistitelkämpfen beteiligt.

Besondere Auszeichnungen für Greta Lausmann und Tamer Obeid

Die Turnerinnen absolvierte einen anspruchsvollen Vierkampf, bestehend aus den Disziplinen Sprung, Reck/Stufenbarren, Balken und Boden, die Jungen im Alter zwischen 7 und 11 Jahren meisterten sogar einen Sechskampf, der Boden, Sprung, Pauschenpferd, Reck, Ringe und Barren umfasste. Die Wettkämpfe wurden in verschiedenen Pflicht- (P-Stufen) und Kür-Stufen (LK) ausgetragen.

Für die Aktiven, die ihre turnerische Bandbreite präsentierten, ging es nicht nur um die Kreismeistertitel, sondern auch um die Qualifikation zu den Bezirkswettkämpfen. Darüber hinaus wurden die beste Turnerin und der beste Turner mit den wenigsten Abzügen geehrt. Greta Lausmann vom SV Brunsrode büßte im gesamten Wettkampf lediglich 4,5 Punkte ein, als bester Turner wurde Tamer Obeid vom VfL Lehre ausgezeichnet, der nur 9,5 Punkte Abzug verzeichnet hatte.

Turnkreis Helmstedt stellt so viele Bezirksmeisterschaftsstarter wie nie zuvor

Dank ihrer herausragenden Leistungen dürfen insgesamt elf Turnerinnen den Turnkreis Helmstedt am 9. und 10. März bei den Bezirksmeisterschaften in Einbeck vertreten – nach acht im Vorjahr ist auch dies ist eine Rekordzahl. Diese positive Entwicklung „zeigt nicht nur das gestiegene Leistungsniveau unserer Turnerinnen, sondern auch das Engagement unserer Trainerinnen und Trainer in den Vereinen“, lobte Turnkreis-Trainerin Fiona Stöber.

Liana Ritsche und Abbygail Broede, beide vom Helmstedter SV, werden in der P5 (8-9 Jahre) starten, ihre Vereinskollegin Melissa Walker und Shanaya Schneider vom TSV Germania Helmstedt qualifizierten sich in der P6-7 (9-10 Jahre). Ebenfalls in Einbeck antreten dürfen in der Altersklasse 11-13 Jahre Tanja Braune und Elaina Klawitter vom HSV sowie in der P6-8 Marlena Körner vom SV Brunsrode.

Neben diesen sieben Pflicht-Turnerinnen lösten vier Kür-Turnerinnen ihre Tickets zum Bezirksentscheid: In der LK3 (18-29 Jahre) werden Charlotte Langer (SV Brunsrode) und Svenja Hartwig (HSV) den Kreis Helmstedt repräsentieren, Alina Braune vom HSV wird in der LK2 (14-15 Jahre) starten und Sophie Lübke (TSVG) in der LK2 (18-29 Jahre).

Ergebnisse

Pflicht-Stufen (weiblich)

8 Jahre: 1. Antonia Siemers, 50,4 Punkte; 2. Abbygail Broede, 48,9; 3. Paulina Tschisgale, 46,0

9 Jahre: 1. Melody Dimatteo, 50,8; 2. Greta Willecke, 49,5; 3. Liana Ritsche, 49,4

10 Jahre: 1. Melissa Walker, 59,2; 2. Shanaya Schneider, 54,9; 3. Greta Nacke, 51,8

11 Jahre: 1. Tanja Braune, 58,9; 2. Greta Lausmann, 57,5; 3. Levke Weisheit, 54,6

12 Jahre: 1. Marlena Körner, 54,4; 2. Viktoria Franssen, 54,35; 3. Sofia Talberg, 51,7

13 Jahre: 1. Elaina Klawitter, 55,2; 2. Nora Stark, 54,0; 3. Livia Adam, 53,1

14 Jahre: 1. Isabelle Röhner, 54,0; 2. Carla Waitz, 53,5

15 Jahre: 1. Ronja Freydank, 60,6

16 Jahre: 1. Sina Adam, 55,8; 2. Ly Ly Nghiem, 52,7

17 Jahre: 1. Tabea Lassmann, 55,15

Kürstufen (weiblich)

LK3 (18-29 Jahre): 1. Charlotte Langer, 44,4; 2. Svenja Hartwig, 40,9

LK2 (14-15 Jahre): 1. Alina Braune, 44,4

LK2 (18-29 Jahre): 1. Sophie Lübke, 50,9

Pflicht-Stufen (männlich)

7 Jahre: 1. Jonas Wagner, 67,7; 2. Daniel Braune und Bastian Fäth, je 63,4

8 Jahre: 1. Jonas Kloth, 69,0

9 Jahre: 1. Jannis Lobach, 64,3

10 Jahre: 1. Tamer Obeid, 83,5

11 Jahre: 1. Leonard Bathis, 66,5

