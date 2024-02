Helmstedt. Die Helmstedterin stellt neue persönliche Bestzeit über 50 Meter Brust auf.

Die Konkurrenz war groß, die Rahmenbedingungen schwierig – und doch gelang es Sonja Hack vom Helmstedter SV, sich bei den 23. Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters eine Medaille zu erschwimmen.

Die Meisterschaften fanden unter erschwerten Bedingungen in Hannover statt: Es waren mehr als 1500 Teilnehmer gemeldet, so viele wie nie zuvor bei einer Masters-Meisterschaft. Dies zwang die Veranstalter dazu, ungewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen: Lediglich die Athleten selbst durften in die Halle, nicht einmal den Trainerinnen und Trainern war der Zutritt erlaubt. Dies war für Sonja Hack, einzige Starterin des HSV, die wohl größte Herausforderung.

Zudem musste sie sich in der stark besetzten Altersklasse 40 über 50 Meter Brust gegen reichlich Konkurrentinnen behaupten. Doch Hack trotzte allen Widerständen, und schwamm in einer neuen persönlichen Bestzeit von 38,26 Sekunden zur Bronzemedaille.

r.