Helmstedt. Die Reserve der SV Lauingen Bornum soll am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den FC Nordkreis das Pflichtspieljahr 2024 eröffnen.

91 Tage, nachdem die bislang letzten Punkte verteilt wurden, soll es in der Fußball-Kreisliga wieder losgehen. Die Partie zwischen dem FC Türk Gücü Helmstedt II und der SG Sundern (So., 12 Uhr) wird höchstwahrscheinlich ausfallen, für das zweite angesetzte Spiel zwischen der SV Lauingen Bornum II und dem FC Nordkreis (So., 14 Uhr, in Bornum) bestehen zumindest „geringe Chancen“, ordnet der neue Trainer der Gastgeber, Michael Lumpe, ein.