Grasleben. Die „Erste“ ist zu Gast bei einer Wundertüte, die Reserve bekommt zwei Chancen auf wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Die Lagen der beiden Tischtennis-Bezirksoberligisten TSV Grasleben und TSV Grasleben II haben sich in den vergangenen Wochen nicht grundlegend verändert. Während die Reserve dringend Punkte braucht, um nicht nach einem Jahr wieder abzusteigen, kommt die „Erste“ dem ersehnten Landesliga-Aufstieg immer näher. Den nächsten Schritt will der Titelfavorit am Samstag beim SSV Neuhaus III gehen, die „Zweite“ ist an den zwei Tagen darauf im Einsatz.