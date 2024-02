Schöningen/Warberg. Die beiden Helmstedter Handball-Landesligisten kämpfen am Samstag in eigenen Hallen um Punkte für den Aufstieg und gegen den Abstieg.

Zum Duell zweier Verbandsliga-Aufstiegsanwärter kommt es am Samstag in Schöningen, wo die HG Elm in der Handball-Landesliga Süd die HSG Plesse-Hardenberg II empfängt. Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht es ebenfalls am Samstag und ebenfalls in eigener Halle für den HSV Warberg/Lelm II, der mit dem MTV Rosdorf auf ein Top-5-Team der Staffel Süd trifft.