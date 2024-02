Warberg. Der Handball-Oberligist verliert bei der HSG Schaumburg-Nord mit 24:30 und somit zum siebten Mal in Folge.

Die Handballer des HSV Warberg/Lelm laufen weiter ihrem ersten Oberliga-Sieg seit Oktober 2023 hinterher. Auch in Bad Nenndorf bei der HSG Schaumburg-Nord blieb die sportliche Trendwende aus, der HSV kassierte mit dem 24:30 (10:16) seine siebte Punktspiel-Niederlage in Serie und rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Größeren sportlichen Schaden wird es indes in dieser Saison nicht geben, da nach dem Rückzug des TV 1887 Stadtoldendorf im Juli 2023 der erste und einzige Absteiger längst feststeht.