Glentorf. Nach viereinhalb erfolgreichen Jahren mit zwei Aufstiegen und zwei Klassenerhalten hat Fabian Döhrmann sein Amt niedergelegt.

In rund zwei Wochen tritt die SG Sundern zum ersten Kreisliga-Spiel des neuen Jahres beim FC Türk Gücü Helmstedt II an. Die Fußballer der Spielgemeinschaft aus Boimstorf, Glentorf, Rieseberg und Scheppau darauf vorzubereiten, das obliegt aber nicht mehr Fabian Döhrmann. Der Cheftrainer hat zur Winterpause sein Amt niedergelegt, sein bisheriger „Co“, Ruben Müller, steht nunmehr in der Verantwortung.

Die Entscheidung sei in Döhrmann nach und nach gereift. Einerseits „verlangt mir mein Job zeitlich viel ab. Ich wäre im Frühjahr und im Sommer auch zweimal für mehrere Wochen nicht da gewesen“, erklärt er. Es seien aber generell „mehrere Sachen zusammengekommen, die an meiner Motivation gekratzt haben“ – nichts Gravierendes, aber eben einige Kleinigkeiten. Letztlich habe er sich „einfach mal wieder nach etwas Ruhe und Zeit für mich“ gesehnt, begründet Döhrmann seinen Entschluss.

Der bisherige Coach geht aber mit einem positiven Gefühl – nach viereinhalb erfolgreichen Jahren bei und mit der SG. Döhrmann hatte das Team in der 2. Kreisklasse übernommen, mit ihm den Aufstieg und anschließend den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse geschafft. „Viele der Jungs sind ja damals aus der A-Jugend-Kreisliga-Mannschaft aufgerückt. Ihre Weiterentwicklung über die Jahre zu sehen, das macht mich schon stolz“, sagt Döhrmann. 2022 gelang Sundern dann sogar der Sprung ins Kreisoberhaus und in der vergangenen Spielzeit auch dort der Klassenerhalt. Neben den sportlichen Erfolgen hätten auch „der familiäre Umgang und der gute Zusammenhalt innerhalb der SG“ zur „sehr schönen Zeit“ beigetragen.

„Fabian hat in seiner Amtszeit tolle Arbeit geleistet“, gibt Henning Ahrens, Fußballobmann des SV Glentorf, das Lob zurück. „Dass er unseren Herrenmannschaften weiterhin aushilfsweise als Spieler zur Verfügung steht, freut uns sehr und zeigt seine Verbundenheit zur SG Sundern.“ Vom Trainerjob werde er „aber sicher erst mal ein Jahr Pause machen“, sagt Döhrmann, dessen bisheriger Co- nun zum Cheftrainer aufrückt. „Ruben Müller kennt die Mannschaft bestens und soll die positive Entwicklung fortführen“, führt Ahrens aus. Die SG geht als Tabellenneunter mit neun Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone in die zweite Saisonhälfte.