Schöningen. Die Ice Beavers messen sich am Samstagabend mit den Jadesteelers. Goalie Daniel Schoen rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe.

Es sind etwa 300 Kilometer, die das Eishockey-Team des EHC Nord-Elm am Samstag vor sich hat. Die Ice Beavers gastieren am Samstag ab 18.15 Uhr in Sande in der Nähe von Wilhelmshaven und bekommen es dort mit den heimischen Jadesteelers zu tun.