Königslutter. Die TSG erlebt mit dem 67:70 bei der BG Göttingen II einen Fehlstart ins neue Jahr – und hadert mit sich selbst, aber auch den Referees.

Alles andere als wunschgemäß lief der erste Auftritt der TSG Königslutter in der Basketball-Landesliga in diesem Jahr: Bei der BG 74 Göttingen II unterlagen die Domstädter mit 67:70 (21:13, 17:13, 17:21, 12:23) – nach überschaubaren Leistungen mehrerer Beteiligter.

Dass nach der langen Pause – die TSG hatte zuletzt am 13. Dezember gespielt – noch etwas Sand im Lutteraner Getriebe sein würde, war absehbar gewesen. „Wir haben uns hier und da spielerisch ein bisschen blöd angestellt und unsere Trefferquote war die gesamte Partie über nicht so gut wie gewohnt“, erklärte Christian Schöndube, Spielertrainer der TSG. So erwischte etwa Mathieu Collignon, sonst immer für 15 bis 20 Punkte und etliche erfolgreiche Dreier gut, einen gebrauchten Tag.

Trotzdem waren die Gäste individuell stärker und funktionierten als Team besser als die Göttinger. Nach den ersten beiden Vierteln (38:26) war aus ihrer Sicht alles im Lot – ebenso nach dem dritten Spielabschnitt (55:47), in dem die Lutteraner zwischenzeitlich ihre Führung verspielt, zum Ende hin „aber noch mal gut gescort“ hatten. Was sie zu diesem Zeitpunkt aber schon störte, war die „Linie“ der Schiedsrichter. So sei etwa TSG-Center Ingo Frassek „praktisch jedes Mal, wenn er in Korbnähe den Ball bekam, gefoult“ worden – Pfiffe gab es aber kaum einmal. „Und die Göttinger haben ordentlich reingekloppt“, bekräftigte Schöndube.

Und der Ärger bei der TSG wuchs weiter. „Ständig gab es bei der BG Schrittfehler und bewegte Blöcke, was aber nie geahndet wurde. Gegen uns wurde beides jeweils zweimal gepfiffen“, haderte der TSG-Spielertrainer und stellte klar: „Keine Frage, wir hätten definitiv auch besser spielen können. Wäre aber nur ein kleiner Teil der Fouls und technischen Fehler der BG geahndet worden, hätten wir locker mit 15 Punkten gewonnen.“ Stattdessen bogen die Göttinger die Partie noch um und zogen durch den Sieg nach Punkten mit Königslutter gleich (jeweils 6).