Helmstedt. Der Landesligist aus Helmstedt gewinnt souverän beim TSV Bemerode.

Der Auftakt ist gemacht: Die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt haben ihren ersten Testspiel-Auftritt erfolgreich hinter sich gebracht. Beim TSV Bemerode, souveräner Spitzenreiter der Kreisliga 4 in Hannover, setzten sich die Mannen von Coach René Cassel letztlich standesgemäß mit 4:0 (1:0) durch.

„Die Bemeroder waren schon nicht schlecht. Man hat gesehen, dass sie zu Recht Erster in ihrer Liga sind“, betonte Cassel und schob nach: „Das war schon ein guter Test für uns.“ Ein Test unter Freunden, schließlich ist Cassels ehemaliger Weggefährte Daniel Spies Co-Trainer der Bemeroder ...

Und die machten den Gästen das Leben zunächst schwer auf dem weitläufigen Kunstrasenplatz. Erst 120 Sekunden vor dem Pausenpfiff durften die Helmstedter zum ersten Mal jubeln: Onur Can Ada traf zur 1:0-Führung. Tim Mertens baute diese 20 Minuten nach Wiederanpfiff aus, ehe Doruk Ince in der Schlussphase das Ergebnis mit seinem Doppelpack weiter in die Höhe schraubte.

„Die Laufbereitschaft war da. Wir haben heute den nötigen Zug zum Tor gehabt“, freute sich Cassel und merkte an: „Defensiv haben wir zudem wenig zugelassen. Wir haben die Räume eng gemacht.“

Nach der Partie ging es noch gemeinsam Essen – und damit verabschiedete sich der Trainer aus beruflichen Gründen wieder für eine Woche. „Morgen Früh geht es für mich wieder nach Bremen.“

Tore: 0:1 Ada (43.), 0:2 Mertens (65.), 0:3, 0:4 Ince (74., 83.).

jne