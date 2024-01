Königslutter. Das TVB-Team setzt vor dem Topspiel gegen Lachendorf mit seinen 3:0-Siegen über Wenden II und Wolfenbüttel II „ein Ausrufezeichen“.

Der TV Bornum ist bereit für die entscheidenden Spiele in der Volleyball-Landesliga. Vor den im Titel- und Aufstiegsrennen vorentscheidenden Spielen beim TuS Lachendorf (10. Februar) und gegen den SV Altencelle (24. Februar) setzten die Bornumer an ihrem vorletzten Heimspieltag „noch mal ein Ausrufezeichen“, wie es Spielertrainer Holger Klopschar beschrieb. Mit dem Dreisatzsieg über Schlusslicht FC Wenden II hatte er im Vorfeld durchaus schon gerechnet, nicht aber damit, dass seine Mannschaft auch dem Tabellenvierten aus Wolfenbüttel keinen einzigen Satz überlassen würde.

TV Bornum – FC Wenden II 3:0 (25:14, 25:18, 25:19). „Es war das perfekte Spiel, um unseren Motor für das Treffen mit Wolfenbüttel zum Laufen zu bringen“, bilanzierte Klopschar zum Schlagabtausch mit den Braunschweigern, die dem TVB nur eine Woche zuvor noch einen Satz abgenommen hatten. „Wir haben daraus unsere Schlüsse gezogen und zum ersten Mal in einer 4-2-Formation mit zwei Zuspielern agiert“, erläuterte der Spielertrainer der Bornumer, die neben dem jeweils aktiven „Steller“ auf diese Weise immer drei Angreifer hatten.

Im ersten Satz benötigten die Gastgeber zwar noch ein paar Minuten, um sich an das neue System zu gewöhnen. Beim Stande von 6:9 setzte dann aber Klopschar zu einer zehn Punkte währenden Aufschlagserie an, die zur Weichenstellung für den ersten Satzgewinn wurde. „Generell liefen die Aufschläge und der Spielaufbau bei uns dann richtig gut“, hob Klopschar hervor. So geriet der Erfolg der Bornumer in keinem der drei Durchgänge mehr in Gefahr.

TV Bornum – Wolfenbütteler VC II 3:0 (25:12, 25:22, 25:18). Bornums Spielertrainer blieb seiner Metapher treu: „Unser Motor lief dann zu Beginn des zweiten Spiels auf Hochtouren“, sagte Klopschar, der selbst davon überrascht war, wie glatt es für ihn und seine Teamkollegen gegen die mit etlichen großgewachsenen, erfahrenen Akteuren angetretenen Wolfenbütteler lief. „Das lag auch daran, dass wirklich alle ein super Abwehrverhalten gezeigt haben. Wir konnten etliche Angriffsbälle des WVC noch mal hochkratzen und danach unsererseits noch punkten.“ Ein weiterer Faktor für den Erfolg war die hervorragende Blockarbeit des TVB. Durch die Mitte, so Klopschar, „kam Wolfenbüttel fast gar nicht durch“.

Beim Stande von 16:5 war die Vorentscheidung im ersten Satz praktisch schon gefallen. Im zweiten Spielabschnitt geriet der Ausgang zwischenzeitlich zwar in Gefahr (22:22), weil sich bei den Bornumern „ein paar Ungenauigkeiten bei der Annahme“ einschlichen. „Trotzdem waren wir immer davon überzeugt, dass wir den Satz ziehen würden“, betonte Klopschar. So kam es dann auch. Satz 3 spielte das TVB-Team dann wieder von vorne runter, ging mit 6:1 in Führung und hielt bis zum Schluss stets ein 5- bis 7-Punkte-Polster.

Die Gastgeber zogen damit nach Punkten mit dem TuS Lachendorf gleich (beide 33), der SV Altencelle hat als Tabellendritter drei Punkte weniger auf dem Konto.

TVB: Pankow, Buda, Schneider, Klopschar, Olheiser, Schulze, Gerlach, Pietak