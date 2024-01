Süpplingen/Rickensdorf. Die SBr profitiert am letzten Wettkampftag der Luftpistole-Verbandsoberliga von den Ausfällen beim Konkurrenten Fallersleben.

Es war in Summe ein „Finale furioso“ aus Sicht der Schützenbruderschaft (SBr) Süpplingen: Vier Mannschaften hatten vor dem letzten Rundenwettkampftag in der Verbandsoberliga der Luftpistole-Schützen noch Chancen auf den Staffeltitel. Für die Süpplinger, die als Dritter nach Vorwerk (Kreis Celle) reisten, schienen diese eigentlich nur noch theoretischer Natur zu sein, da Tabellenführer USK Fallersleben auf den noch sieglosen Gastgeber SGi Vorwerk traf. Doch dann kam alles ganz anders – auch zum Leidwesen des SV Rickensdorf, der als Zweiter in den Tag gegangen war...