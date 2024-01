Königslutter. Königslutters Basketballer hoffen auf einen erfolgreichen Start ins Jahr. Sie treten am Samstagabend bei der BG 74 Göttingen II an.

Sie hinken der Konkurrenz gehörig hinterher – nicht nach Punkten, aber was die Anzahl der bestrittenen Spiele angeht. Seit dem 13. Dezember mussten sich die Basketballer der TSG Königslutter gedulden, jetzt, mehr als sechs Wochen später, steht für sie endlich das nächste Spiel in der Landesliga auf dem Programm – am Samstagabend (20 Uhr) bei der BG 74 Göttingen II.