Helmstedt. Die Bezirksmeisterschaften der A- bis C-Junioren steigen in Salzgitter. In D- und E-Jugend stehen weitere Vorrunden an.

Bei den „Kleinen“ stehen die nächsten Vorrundengruppen auf Kreisebene an, bei den „Großen“ werden hingegen schon die Bezirksmeister gekürt – an diesem Wochenende gehen die Futsal- und Hallenfußball-Wettbewerbe in die nächste Runde.

Nach „regulären“ Hallenfußball-Regeln wird in der Helmstedter Landkreishalle an der Kantstraße gespielt, wenn am Samstag die D-Junioren und am Sonntag die E-Junioren ihre Endrundenteilnehmer an der Kreismeisterschaft ermitteln. Die Vorrunde der E-Jugend wurde bereits am vergangenen Wochenende eröffnet, als sich in der Gruppe 1 die JSG Nordkreis II und die JSG Helmstedt I die ersten beiden Plätze und damit den Endrundeneinzug sicherten. Nun werden in dieser Altersklasse die übrigen vier Tickets vergeben. Bei den D-Junioren werden 15 Mannschaften in drei Gruppen um die insgesamt sechs Tickets zur Finalrunde kämpfen.

D-Junioren, Vorrunde (Samstag)

Gruppe 1: JSG Helmstedt III, JSG Nordkreis I, JSG Mitte, JSG Königslutter III, STV Holzland (ab 9 Uhr)

Gruppe 2: TSV Grasleben, JSG Offleben/Büddenstedt, JSG Königslutter II, FC Schunter I, JSG Helmstedt I (ab 12.15 Uhr)

Gruppe 3: JSG Schöningen, JSG Königslutter I, JSG Helmstedt II, FC Türk Gücü Helmstedt, FC Schunter II (ab 15.30 Uhr)

E-Junioren, Vorrunde (Sonntag)

Gruppe 2: JSG Nordkreis I, TSV Grasleben, JSG Helmstedt III, JSG Königslutter II, FC Schunter I, STV Holzland I (ab 10 Uhr)

Gruppe 3: FC Schunter II, JSG Schöningen II, JSG Mitte II, JSG Nordkreis III, JSG Lapautal, JSG Helmstedt II

Die A- bis C-Junioren, bei denen die Futsal-Regeln gelten, treten unterdessen zu den Bezirksmeisterschaften in der Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt an. Am Samstag (ab 14 Uhr) sind zunächst die

C-Junioren dran, bei denen der FC Schunter den NFV-Kreis Helmstedt vertreten wird. Am Sonntag kämpfen die JSG Königslutter I (B-Junioren, ab 9.30 Uhr) und die JSG Helmstedt (A-Junioren, ab 14 Uhr) gegen jeweils sieben weitere Kreismeister um die mögliche Qualifikation zu den Landestitelkämpfen.