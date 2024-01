Bornum/Köngslutter. Landesligist Bornum erwartet den FC Wenden II und den Wolfenbütteler VC II. Am Ende sollen weitere sechs Punkte zu Buche stehen.

„Jetzt geht‘s langsam in die heiße Phase der Saison“, sagt Holger Klopschar, Spielertrainer der Bornumer Volleyballer. Für ihn und seine Teamkollegen vom TVB stehen in der Landesliga noch sechs Spiele auf dem Programm, davon vier in der heimischen Wilhelm-Bode-Halle in Königslutter. Am Samstag (ab 15 Uhr) wollen die Bornumer ihren Heimvorteil in den Spielen gegen den FC Wenden II und den Wolfenbütteler VC II nutzen, um nach Punkten zumindest wieder gleichzuziehen mit Tabellenführer TuS Lachendorf.