Barmke. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV bestreiten insgesamt vier Vorbereitungsspiele.

Die ersten Einheiten des Jahres liegen bereits hinter ihnen, am Samstag wollen die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke dann erstmals Matchpraxis sammeln – und das mal wieder bei einem großen Namen. Ab 12 Uhr treten sie in der Bundeshauptstadt bei Hertha BSC auf dem Kunstrasenplatz im Olympiapark an.