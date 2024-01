Süpplingen. Fynn Lechner siegt beim Peiner Eulencup, Arya Blümke holt Silber. In der Vereinswertung reicht es zum einem dritten Rang.

Der Ju-Jutsu Club Peine hatte vor einiger Zeit wieder zu seinem traditionellen „Eulencup“ eingeladen. Einige der „Judo-Mäuse“ von Tatami Süpplingen sammelten dabei erste Wettkampf-Erfahrungen und nahmen am Ende sogar Urkunden und Pokale mit.

„Beim Eulencup handelt es sich eigentlich um ein Ju-Jutsu-Turnier, bei dem man in den Disziplinen Fighting und Bodenkampf starten kann“, erklärte Nina Kindermann von Tatami. „Dadurch hatten wir die Möglichkeit, unsere schnupper-freudigen Judo-Mäuse im Bereich Bodenkampf starten zu lassen.“ Aufgrund mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle blieben letztlich zwar nur zwei Judoka übrig, die in Peine antraten – das taten sie allerdings sehr erfolgreich.

Trotz der insgesamt rund 100 Aktiven waren die Gewichtsklassen sowohl im U8- als auch im U10-Bereich teils dünn besetzt. Um jedem Teilnehmer dennoch mehrere Kämpfe zu ermöglichen, wurden die Alters- und Gewichtsklassen individuell eingeteilt. Arya Blümke startete so in der U10 mixed (+42 Kilogramm) und musste sich hier nur einem Kontrahenten geschlagen geben. Sie durfte sich über einen kleinen Silberpokal freuen. Fynn Lechner (U8 -27 kg) entschied in seiner Klasse sogar alle Kämpfe für sich und nahm am Ende neben einer Urkunde auch den Siegerpokal entgegen.

Das starke Abschneiden der beiden bescherte Tatami Süpplingen darüber hinaus den dritten Platz in der Vereinswertung.

r.