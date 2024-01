Bornum. Die TVB-Volleyballer setzen sich mit 3:1 bei Schlusslicht FC Wenden II durch und verbessern sich in der Tabelle auf Rang 2.

Drei Punkte hatten sie eingeplant – und drei Punkte nahmen sie dann auch aus Braunschweig mit. Nicht eingeplant war hingegen der Satzverlust, den sich die Landesliga-Volleyballer des TV Bornum beim 3:1 (21:25, 25:16, 25:14, 25:18)-Erfolg beim Tabellenletzten FC Wenden II leisteten.

„Dass sich Wenden den ersten Satz geholt hat, war am Ende sogar verdient. Wir haben den Auftakt irgendwie verschlafen und uns viel zu viele Eigenfehler erlaubt“, berichtete Bornums Spielertrainer Holger Klopschar. Er selbst hatte die Partie mit seinem Aufschlag eröffnet – und diesen direkt ins Aus gesetzt. „Da dachte ich schon: Oha, wenn das mal kein schlechtes Omen ist“, fügte Klopschar an.

Bornumer finden erst nach dem Satzverlust den richtigen Fokus

Zunächst schien sich seine Befürchtung zu bestätigen. Sein Team leistete sich „durch die Bank“ Unkonzentriertheiten und Ungenauigkeiten in der Annahme, beim Zuspiel, aber auch bei den Angriffsschlägen. „Vielleicht war es bei uns doch im Unterbewusstsein, dass wir dieses Spiel eigentlich locker gewinnen müssten“, mutmaßte Klopschar. Wenden II hatte – nach der 0:3-Niederlage gegen den Wolfenbütteler VC II im ersten Spiel des Tages – bis dato in zehn Spielen noch keinen Punkt und lediglich vier Satzgewinne geholt. Die Bornumer ermöglichten den Gastgebern nun also den fünften ...

Dieser Warnschuss zeigte aber Wirkung, die Gäste sammelten sich und agierten fortan fokussierter und entschlossener. „Wir haben zunehmend an Stabilität gewonnen und unsere Fehlerquote deutlich reduziert“, erklärte der Bornumer Spielertrainer. „Auch das Stellen hat dann deutlich besser geklappt.“

Mit besser aufgebauten Angriffen konnte das TVB-Team, bei dem Patrick Pankow nach längerer Verletzungspause erstmals in dieser Saison mitwirkte, ab Satz Nummer 2 auch die Wendener Schwächen aufdecken. „Speziell in der Annahme hatten sie doch einige Probleme“, befand Klopschar. Er und seine Teamkollegen konnten nun auch immer besser das Fehlen von Alexander Olheiser, einem ihrer Hauptangreifer, kompensieren – so rückten die Bornumer mit glatten Erfolgen in den Sätzen 2 bis 4 die Kräfteverhältnisse wieder gerade.

„Abhaken!“, sagte Klopschar anschließend. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt und drei Punkte geholt. Jetzt wollen wir am Heimspieltag nachlegen“, fügte er mit Blick auf den kommenden Samstag an, wenn es ab 15 Uhr erneut gegen Wenden II sowie gegen Wolfenbüttel II geht.

TVB: Pankow, Langbecker, Buda, Klopschar, Korzinovski, Schulze, Gerlach, Pietak.