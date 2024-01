Warberg/Schöningen. Warberg/Lelm II bestreitet den Jahresauftakt in der Handball-Landesliga bei der HSG Plesse II, die HG Elm empfängt den MTV Geismar.

Handball-Landesligist HG Elm bekommt es zum Jahresauftakt in der Staffel Süd in eigener Halle mit dem MTV Geismar zu tun und will seine Position im Verfolgerfeld von Spitzenreiter SF Söhre II mit einem Sieg behaupten. Ziel des HSV Warberg/Lelm II im neuen Jahr ist, seine schwache Hinrundenbilanz so schnell wie möglich vergessen zu machen. Bei der HSG Plesse-Hardenberg II ist das HSV-Team zum Auftakt Außenseiter.