Helmstedt. Zwei der drei Prüfungen beim Neujahrsspringen des Reit- und Fahrvereins werden erst in einem spannenden Stechen entschieden.

Der RFV Helmstedt feiert 2024 sein 75-jähriges Bestehen und leitete sein Jubiläumsjahr jüngst mit dem traditionellen Neujahrsspringen in der heimischen Reithalle an der Kantstraße ein. Bei diesem gaben vor allem die Schulpferdereiter eine besonders gute Figur ab.

Insgesamt 20 Pferd-Reiter-Paare nahmen an den drei Prüfungen im Rahmen des Neujahrsspringens teil. Beim Auftakt, einem Mini-Stilspringen der Klasse E, zeigten Karina Buchheister mit Drifa, Marlen Klopfleisch mit Pulido, Jil Ostermeyer mit Clayton und Annika Uter mit Der Leopold schöne Ritte. Am Start waren zudem Anna Pohl mit Schulpferd Call me Ralf sowie Schulpferdereiterin Nahla Schröder mit ihrer Ponystute Surprise. Letztere erhielten am Ende von den beiden Richterinnen die höchste Gesamtnote. Schröder durfte aus den Händen des RFV-Vorsitzenden Oliver Kienz einen Wanderpokal entgegennehmen, in den ihr Name eingraviert wird und den sie ein Jahr lang ihr Eigen nennen darf.

In der Kleinen Tour, einem 85-Zentimeter-Springen, blieben alle acht Teilnehmerinnen fehlerfrei. Im Stechen wurde auf 95 cm erhöht. Leonie Sawiak und Schulpferd Theo Arnold, Wencke Seidel und Nadine Mertins mit Unser Obelix, Hannah Weinkopf mit Nikita und Emily Fricke mit Dantestino waren sehr schnell unterwegs, allerdings jeweils mit einem Abwurf. Fehlerfrei blieben nur drei Pferd-Reiter-Paare. Letztlich siegte Pia Ostermeyer mit Namib vor Hannah Weinkopf mit Bella und Anabel Hendler mit Camilla.

Krönender Abschluss war ein Springen mit Vorlauf über 85 cm hohe und einem Stechen über 115 cm hohe Hindernisse. Am Start waren Marlen Klopfleisch mit Baldoro, Nadine Pape mit Stoltenberg, Sabrina Voigt mit Waltraut V, Pia Ostermeyer mit Quaid´s Crazy Son und Hannah Weinkopf mit Dakota. Die letzten drei Paarungen blieben im Vorlauf fehlerfrei. Im spannenden Stechen trennten schließlich alle nur eineinhalb Sekunden, wobei Sabrina Voigt und Waltraut V knapp die Nase vorn hatten.

