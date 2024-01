Schöningen. Die Ice Beavers gewinnen zunächst mit 4:1 gegen Mellendorf und kommen gegen den gleichen Gegner nach einem 0:6-Rückstand noch zurück.

Es waren zwei Duelle innerhalb von nur vier Tagen, die kürzlich für den EHC Nord-Elm auf dem Programm standen. Das Eishockey-Team aus dem Kreis Helmstedt bekam es gleich doppelt mit den Amur Tigers aus Mellendorf zu tun – und vor allem das zweite Aufeinandertreffen, das in der Eissporthalle am Salzgittersee stattfand, hatte es durchaus in sich.

Die Geschichte der ersten Partie in Mellendorf ist schnell erzählt. Beide Teams hatten nicht in Bestbesetzung antreten können, letztlich setzten sich die Ice Beavers auf fremdem Eis durchaus souverän mit 4:1 durch. „Das Heimspiel drei Tage später hatte mehr Energie, Spannung und Zuschauer. Beide Teams hatten sich noch mal verstärkt“, berichtete EHC-Goalie Daniel Schoen.

Der Start sollte den Gastgebern aber überhaupt nicht gelingen, stattdessen kam der Gast aus der Landeshauptstadt Hannover mit einer Menge Schwung aus der Kabine. Nach nur fünf Minuten stand es aus EHC-Sicht 0:3. „Daraufhin haben wir erst mal eine Auszeit genommen, um etwas Ruhe reinzubringen“, sagte Schoen. Die erfüllte ihren Zweck aber nur bedingt. Nach dem ersten Abschnitt stand ein deftiges 0:5 auf der Anzeigetafel.

Nach dem 0:6 drehen die Ice Beavers so richtig auf

Besserung war zunächst auch nicht wirklich in Sicht, die Mellendorfer machten im zweiten Drittel das halbe Dutzend voll. Doch nun meldeten sich die Hausherren in der Begegnung an, bis zur zweiten Sirene verkürzten sie immerhin auf 2:6. Etwas Hoffnung war zurück. „Im letzten Drittel waren wir dann endlich im Spiel angekommen“, fand Schoen. Der EHC selbst ließ in der Defensive nicht mehr viel anbrennen, stattdessen brannte er auf der anderen Seite ein Feuerwerk ab und schaffte es tatsächlich, den zwischendurch scheinbar viel zu großen Rückstand noch auszugleichen – nach 60 Minuten stand es 6:6.

Schiedlich friedlich mussten sich die Kontrahenten aufgrund der begrenzten Hallenzeit unentschieden trennen. © Verein | EHC Nord-Elm

„So mussten wir uns leider auch trennen, aufgrund der begrenzten Hallenzeit war keine Verlängerung oder ein Penaltyschießen mehr möglich“, seufzte Schoen, der bilanzierte: „Abgesehen vom ersten Drittel sind wir mit unserer Leistung zufrieden und freuen uns auf das nächste Spiel.“ Das soll bereits am 21. Januar in Braunlage stattfinden. Schoen: „Wir schauen aktuell, ob wir genügend Spieler zusammenbekommen, um die Einladung anzunehmen.“