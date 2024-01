Bornum. Die TVB-Volleyballer reisen am Samstag zu den Vallstedt Vechelde Vikings III. Mit einem Auge schielen sie aber auch nach Lachendorf.

19, 16, 18 – das sind die Punkte, die der TV Bornum in den einzelnen Sätzen des ersten Aufeinandertreffens mit den Vallstedt Vechelde Vikings III seinen Gästen gewährt hatte. Diese Zahlen belegen, dass für Bornums Landesliga-Volleyballer das erste Spiel des Jahres eine Pflichtaufgabe ist. Sie treten am Samstag (ca. 17 Uhr) zum Rückspiel in Vechelde an.