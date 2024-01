Ursprünglich hätte das Nachholspiel gegen Arminia Vechelde (in Schwarz-Grün) am 24. Februar das erste Pflichtspiel des Jahres für Felix Maushake (in Gelb) und den FC Heeseberg sein sollen. Nun aber wurde die Partie beim FC Wenden auf den 18. Februar vorgezogen. © regios24 | Jens Semmer