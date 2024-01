Süpplingen/Rickensdorf. Die Titelchancen für die beiden Helmstedter Schützenteams in der Verbandsoberliga stehen nicht mehr so gut.

Die Entscheidung über den Meister in der Verbandsoberliga der Luftpistoleschützen, sie fällt erst am letzten Wettkampftag. Wenn am 21. Januar in Vorwerk (Landkreis Rotenburg/Wümme) die abschließenden vier Duelle ausgeschossen werden, haben mit dem SV Rickensdorf und der SBr Süpplingen beide Helmstedter Vertreter noch Chancen auf den ersten Platz. Die Ausgangslage beider Mannschaften verschlechterte sich allerdings am dritten Rundenwettkampftag, der noch vor der Weihnachtspause in Bothel (ebenfalls Kreis Rotenburg) stattfand.