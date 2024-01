Jerxheim/Schöningen. Der FCH erreicht die Endrunde beim Elm-Asse-Cup. Schöningen spielt in Wernigerode.

Die einen haben schon vor dem Jahreswechsel ihren ersten Titel der Hallensaison 2023/24 geholt, die anderen machten am Donnerstagabend einen ersten Schritt dahin. Am Wochenende geht es für die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen und den Bezirksligisten FC Heesberg weiter.

Die Schöninger, die beim Budenzauber des WSV Wendschott den Pokal gewonnen hatten, treten am Sonntag (14 Uhr) beim „Stark Soul Masters“ des FC Einheit Wernigerode an. Die Elmstädter bekommen es in der Vorrundengruppe B mit dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg, dem Haldensleber SC und einem Allstar-Team zu tun. Die Gruppe A setzt sich aus den Mannschaften des Gastgebers, des 1. FC Bitterfeld-Wolfen, des Blankenburger FV sowie von N39 Leipzig zusammen.

FCH peilt beim Elm-Asse-Cup die Titelverteidigung an

Der FC Heeseberg wird bereits am Samstag (ab 13 Uhr) bei der Endrunde des Elm-Asse-Cups in Sickte versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Am Donnerstagabend untermauerte das Team von Trainer Michael Veith seine Ambitionen jedenfalls schon mal eindrucksvoll. Der in bemerkenswert starker Besetzung angetretene FCH setzte sich in seiner Vorrundengruppe ohne Punktverlust durch.

Zunächst schossen Florian Naumann und Fabian Romeike einen 2:0-Sieg gegen den vom früheren Heeseberg-Coach Michael Grahe betreuten Bezirksligisten FC Blau-Gelb Asse heraus. Auch die folgenden Aufgaben gegen den MTV Dettum (1. Nordharzklasse, 3:0), die SG Sickte/Hötzum (Nordharzliga, 4:1), Pfeil Broi­stedt II (2. Kreisklasse Peine, 6:1), den TSV Destedt (1. Nordharzklasse, 2:0) und die FSG Asse-Elm (3. Nordharzklasse, 5:0) meisterte der FCH locker.

jse