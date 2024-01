Süpplingen/Frellstedt. Bezirksligist Lauingen Bornum geht als Titelverteidiger in das Hallenfußballturnier des MTV Frellstedt am Samstag.

Er soll wieder das erste Helmstedter Fußball-Highlight des Jahres werden, der vom MTV Frellstedt ausgerichtete Herd-Cup. Das Hauptturnier der 1. Herren steigt am Samstag ab 14 Uhr in der Süpplinger Nord-Elm-Halle. Am Morgen (ab 8.30 Uhr) spielen bereits die Altherren ihren Turniersieger aus. Am Sonntag folgen dann noch die Wettbewerbe der B-Junioren (ab 9 Uhr) sowie der 2. Herren (ab 14 Uhr).