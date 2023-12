Helmstedt. Toller Jahresabschluss: Die Helmstedter Nachwuchs-Triathletin wird für ihren Sieg in der niedersächsischen Schülerserie ausgezeichnet.

Was war das für ein Jahr für Carla Barbarito? Die Nachwuchstriathletin vom TSV Germania Helmstedt sammelte in der Schülerserie des Triathlonverbandes Niedersachsen (TVN) reihenweise Siege und Topplatzierungen. Dabei ließ sie nicht nur ihre zum Teil ein Jahr älteren Konkurrentinnen in der Altersklasse der 8- bis 9-Jährigen, sondern auch zahlreiche Jungen regelmäßig hinter sich. Nun wurde sie bei der Abschlussveranstaltung des TVN in Hannover für ihre erfolgreiche Saison geehrt.