Helmstedt. Die Aushilfen Maleen Kraul und Valerie Paltschikow tragen maßgeblich zum glatten 3:0-Erfolg des KSV Helmstedt II in der Bezirksoberliga Schere bei.

Drei Kegelteams des KSV Helmstedt hätten am letzten Spieltag des Jahres noch einmal auf die Bahnen gehen sollen. Das Vereinsduell zwischen der dritten und vierten Mannschaft des KSV in der Bezirksoberliga Schere musste aufgrund mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle jedoch verlegt werden. Auch das Bohleteam konnte in der Bezirksliga nicht zum Spiel beim GSC Göttingen antreten – dieses wurde daraufhin mit 0:3 gegen die Helmstedter gewertet.

Bezirksoberliga Schere, KSV Helmstedt II – MTV 49 Holzminden 3:0 (26:10, 2863:2657). Damit blieb den Helmstedtern lediglich das Spiel der zweiten Schere-Mannschaft, und auch die hatte mit Ausfällen zu kämpfen. Neben dem schon seit Längerem krankheitsbedingt fehlenden Siegfried Kruschke fiel mit Jörn Kraul kurzfristig ein weiterer Stammspieler aus. Weil im Anschluss das Duell zwischen der „Dritten“ und „Vierten“ hätte stattfinden sollen, war dessen Tochter Maleen Kraul bereits auf der Kegelsportanlage – und sprang kurzerhand für ihren Vater ein.

Im ersten Block erspielten Mannschaftsführer Christian Blank (709 Holz/5 Einzelwertungspunkte) und der wiedergenesende Gerhardt Otto (718/6) gegen Johannes Feldmann (657/2) und Jannes Janzer (678/3) ein Plus von 92 Holz für die Helmstedter.

Den zweiten Block bildeten Valerie Paltschikow (711/6), die sich mit guten Leistungen in der „Vierten“ als Ersatz für Kruschke empfohlen hatte, und Maleen Kraul, die mit 725 Holz (8 EWP) sogar Tagesbeste wurde und ihren Vater mehr als würdig vertrat. Holzmindens Falk Kubiak (633/1) und selbst der Führende der Einzelwertung, Andre Schäfer (689/4), konnten da nicht mithalten. So vergrößerten die jungen Aushilfen den Abstand um weitere 114 Holz und sicherten den 3:0-Erfolg zum Jahresabschluss.

Die zweite Mannschaft des KSV zog damit in der Tabelle an Holzminden vorbei und geht als Zweiter hinter dem KV Wolfsburg in die Weihnachtspause.

rst/jse