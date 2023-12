Warberg. Die Landesliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm II erleben den sportlichen Jahreswechsel im Tabellenkeller der Staffel Süd.

Es ist eine knifflige Saison für die Landesliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm II. Die Mannschaft hinkt in der Staffel Süd den eigenen Erwartungen hinterher. Mit nur drei Siegen und sechs Punkten aus elf Spielen muss sich die Mannschaft um das Trainerduo Sören Niemann/Marvin Schenke zum Jahreswechsel in der Tabelle nach unten orientieren. Derzeit stehen nur noch zwei Teams hinter den Warbergern, die vor der Weihnachtspause fünf Niederlagen in Folge kassiert hatten – darunter zum Jahresabschluss die rekordverdächtige 25:53-Abfuhr beim Northeimer HC II.